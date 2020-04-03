03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke, Çin'den İtalya ve İspanya için ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa tarafından el konulduğunu açıkladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken, Avrupa Birliği'nin (AB) 4 ülkesi İsveç, Fransa, İtalya ve İspanya arasında maske krizi patlak verdi.
İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin'den İspanya ve İtalya'ya gönderilmek üzere ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa'nın el koyduğunu bildirdi.
"BU SON DERECE RAHATSIZ EDİCİ BİR HAREKET"
Şirketin Genel Müdürü Richard Twomey, söz konusu malzemenin Fransa üzerinden İtalya ve İspanya'ya gönderileceğini belirterek, ''Fransa, sağlık ürünleri ihracatını yasakladı. Kendi malı olmadığı halde maske ve eldivenlere el koydu. Bu son derece rahatsız edici, yakışıksız bir hareket.'' ifadelerini kullandı.
Twomey, Fransa'nın beklenmedik hareketinden sonra şirketin Çin'den ithal edeceği yeni sağlık malzemelerini, Belçika üzerinden İtalya ve İspanya'ya göndereceklerini kaydetti.
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FRANSA'NIN ALACAĞI MASKELERE ABD'DEN 3 KAT FAZLA TEKLİF
Fransa, İtalya ve İspanya'ya gidecek maskelere el koyarken, Fransa'nın Çin'den aldığı maskelerin ise Şangay Havalimanı'nda ABD'li kişiler tarafından satın alınarak ABD'ye gönderildiği belirtildi.
The Guardian'da yer alan habere göre, Şangay'da havalimanında uçağa yüklenmiş ve Fransa'ya gitmeye hazır halde bekleyen milyonlarca maske ABD'ye gönderildi.
ABD'li alıcıların havalimanına gelerek, Fransa'nın ödemeyi kabul ettiği rakamın üç katını nakit olarak teklif ettikleri ve maskeleri ABD'ye yönlendirdiği belirtildi. ABD'li alıcıların kimlikleri bilinmezken, Fransız bir yetkili maskelerin ABD hükümeti tarafından satın alındığını öne sürdü.
AFP'ye konuşan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili ise iddiaları yalanlayarak, ABD'nin böyle bir alım gerçekleştirmediğini söyledi.
Öte yandan Huffington Post'un geçen hafta yayımlanan haberinde, Çin'den ithal edilen ve Almanya üzerinden İtalya'ya gönderilecek maskelere Almanya'nın el koyduğu belirtilmişti.
Daha önce Almanya'nın sipariş ettiği 6 milyon maskenin Kenya'da bir havalimanında kaybolduğu açıklanmış ancak nasıl kaybolduğuna ilişkin detay paylaşılmamıştı.
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