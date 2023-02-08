Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel Masal bebek enkaz altından 44 saat sonra sağ çıkarıldı - Deprem haberleri

Masal bebek enkaz altından 55 saat sonra sağ çıkarıldı

1,5 yaşındaki Masal, depremden 55 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Deprem günü enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkan ve 55 saatlik umutlu bekleyişin ardından bebeğine kavuşan baba Ömer Kıraççakalı, ambulansa alınan bebeğine sarılarak, büyük mutluluk yaşadı

Giriş: 08.02.2023 - 13:49 | Güncelleme: ABONE OL
Masal bebek enkaz altından 44 saat sonra sağ çıkarıldı - Deprem haberleri
AA

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 1,5 yaşındaki Masal'a bulunduğu apartmanın enkazında 55 saat sonra ulaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgede bulunan arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Hükümet Bulvarı'ndaki Yenişehir Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, enkazda dinleme yaptı.

Enkazdan ses alan ekipler, bunun üzerine apartmanın yan tarafındaki binadan sesin geldiği noktaya tünel açtı.

1,5 yaşındaki Masal ile annesi Yeliz Kıraççakalı'ya (23) ulaşan ekipler, titizlikle sürdürdükleri çalışmanın ardından Masal'ı enkazdan çıkardı.

Deprem günü enkaz altından kendi imkanlarıyla çıkan ve 55 saatlik umutlu bekleyişin ardından bebeğine kavuşan baba Ömer Kıraççakalı, ambulansa alınan bebeğine sarılarak, büyük mutluluk yaşadı.

Çalışmaların ardından bebeğini emzirerek hayatta tuttuğunu belirten anne Yeliz Kıraççakalı'yı da enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hatay'da son durum: Can kaybı artıyor!
Hatay'da son durum: Can kaybı artıyor!
Depremde okunacak dualar ve sureler
Depremde okunacak dualar ve sureler
Deprem korkusu ile baş etmenin yolları!
Deprem korkusu ile baş etmenin yolları!
DASK poliçe sorgulama nasıl yapılır?
DASK poliçe sorgulama nasıl yapılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.