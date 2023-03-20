Masa tenisi rüzgarı Antalya’da esiyor

Türkiye, ilk defa düzenlenecek iki büyük masa tenisi turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. WTT Youth Contender (Juniors) 19 – 25 Mart 2023 tarihleri arasında 20 ülkeden 102 sporcunun katılımı ile düzenlenirken, WTT Feeder (Seniors) ise 27 Mart – 01 Nisan 2023 tarihleri arasında 37 ülkeden 159 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. Depremden etkilenen şehirlerimizden gelen 27 sporcumuzun da yer alacağı turnuvalara Belek’te yer alan Avrupa’nın en büyük spor kompleksi olan Gloria Sports Arena ev sahipliği yapacak.

Türk Milli Takımı’mızın da geniş kadro ile katıldığı turnuvalara, Singapur ve Almanya milli takımlarının yanı sıra Mısırlı Hana Goda, Fransa’dan Can Akkuzu, Senegal’den İbrahima Diaw, Japonya’dan Miwa Harimoto, Almanya’dan Sabine Winter ve dünya sıralamasında 84. Sırada bulunan sporcumuz Sibel Altınkaya da katılımıyla dikkat çeken sporcular olacak.

Sporcuların sonraki turnuvalara ranking puanı almak için kıyasıya mücadele edeceği program şu şekilde olacak:

WTT Youth Contender:

19-21 Mart: Kızlar - U11-U13-U15-U17-U19

22 Mart: Karışık Çiftler

23-25 Mart: Erkekler - U11-U13-U15-U17-U19

20 Mart-Kızlar: 18:30 - U13 ve 19:00 - U17 Finalleri (son katılımcı sayısına göre değişebilir)

21 Mart-Kızlar: 17:00 - U53 ve 17:30 - U19 Finalleri (son katılımcı sayısına göre değişebilir)

22 Mart: 19:00 - U15 Karışık Çiftler Finali ve 19:30 - U19 Karışık Çiftler Finali

24 Mart-Erkekler: 19:30 - U13 ve 20:00 - U17 Finalleri (son katılımcı sayısına göre değişebilir)

25 Mart-Erkekler: 16:30 - U53 ve 17:00 - U19 Finalleri (son katılımcı sayısına göre değişebilir)

WTT Feeder:

27-28 Mart: Kadınlar ve Erkekler Ön Eleme Maçları

29 Mart - 1 Nisan: Ana Tablo Maçları (Tekler, Çiftler ve Karışık Çiftler)

01.04.2023 günü Final maçları oynanacaktır.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvalara Ekim 2023’te Star Contender turnuvasının eklenmesi ve de bu turnuvaların her sene aynı dönemde uluslararası takvime girmesi hedefleniyor.