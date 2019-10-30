Saç maşası; güzel bukleler ve dalga elde etmek için saçlara uygulanan bir yöntemdir. Özellikle uzun saçlarda uygulanabilir. Genelde düz saçlı olanlarda tercih edilmesinin yanı sıra kıvırcık saçlarda da daha düzgün bir şekil olması açısından yapılabilmektedir. Öncelikle saçlar düzleştirilmemelidir. Çünkü saçın bukleyi daha rahat göstermesi açısından bu önemlidir.

Saç maşası saça yüksek ısı vererek uygulandığı için termal bir korucusu sprey kullanmak uygun olacaktır. Saçlar ıslak olduğunda maşa kullanılmamalıdır.

Saç arkadan iki kısma ayrılarak tek bir yandan başlanılır. Tek tek saçlar kalınlık ya da incelik isteğine göre tutam olarak alınır ve maşanın arasında dolanarak biraz bekletilip salıverilir. Her tutam bu şekilde uygulama ile yapılır. Saç bittiğinde ön kısımda maşanın yönü dışa doğru yapılmalıdır ki saçlar gözün önüne gelmesin. İşlem bitince bir saç spreyi sıkılarak sabitlenmesi sağlanır. İyi günlerde kullanın!