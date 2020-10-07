Et ve tavuk yemeklerinizin yanına çok yakışacak değişik bir tarif maş fasulye salatası. Çok beğeneceğinizi umuyorum. Ayrıca bu salata çalışanların, ofisinde yemek için de güzel bir alternatif. Hazırlayın salatanızı ve öğlen yemeğinizi düşünmeyin. Bu her saate yakışan salatayı çok seveceksiniz. Ayrıca diyet yapanların da tercih ettiği bir salata maş fasulye salatası. Yedikçe kilo verdiriyor.

Maş Fasulye Salatası İçin Gereken Malzemeler:

1 su bardağı maş fasulyesi

½ demet maydanoz

1-2 dal taze soğan

1 dal taze sarımsak

1 tane havuç rendesi

Tuz

Limon

Zeytinyağı

Maş Fasulye Salatası Yapılışı:

Tarif için akşamdan ıslatılmış 1 su bardağı maş fasulyesi 10-15 dakika haşlanır.

Haşlanan maş fasulyeleri soğumaya bırakılır.

Taze soğan, maydanoz, sarımsak ve havuç ince ince kıyılır.

Zeytinyağı, limon, tuz ve pul biberden oluşan sos da hazırlanır.

Salata tabağına tüm malzemeler alınır.

Üzerlerine hazırlanan salata sosu gezdirilir.

Arzu ederseniz üzerine nar ve dereotu da ekleyebilirsiniz.

Salatanız hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Salata malzemeleriniz taze olmalı.

Salatayı hazırlamadan önce maş fasulyesi akşamdan ıslatılmalı.

Yeşillik olan malzemeler ince ince doğranmalı.