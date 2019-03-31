31 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Resmi PlayStation organizasyonunda söz alan Sony Interactive Entertainment Sosyal Medya Direktörü Sid Shuman, Marvel Iron Man VR oyununu duyurdu. Uzun zamandır bir Iron Man oyunu bekleyen oyuncular, nihayet Tony Stark olmanın ve Iron Man zırhını giymenin keyfini yaşayabilecekler.
PS4 için geliştirilen oyun, tamamen PlayStation VR için tasarlanmış durumunda. Birinci şahıs görüntüsüyle oynanacak olan yapımda, Iron Man zırhının bütün yeteneklerini kullanma fırsatı elde edeceğiz.
İŞTE MARVEL IRON MAN VR
Bu yıl içerisinde yayınlanacak olan yapımda Iron Man olarak kime karşı savaşacağımız henüz belli değil. Çok az detayı paylaşılan yapımda kötü adam olarak kimin yer alacağı önümüzdeki aylarda açıklanacaktır.
Yayınlanan videoda uçağa yapılan saldırı dikkati çekiyor. Iron Man 3 filminde de benzeri bir uçak sahnesi ile karşılaşmıştık ve o filmde kötü adam Mandarin'di. Çizgi romanda da Iron Man'in en büyük düşmanı olan Mandarin, Marvel Iron Man VR'ın da kötü adamı olabilir...
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