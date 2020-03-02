02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Marteniçkalar, her yıl Mart ayında, bahara hoş geldin demek için takılıyor. Marteniçkaların takılmasında bir dileğin gerçekleşmesi isteği de yer alıyor. Marteniçkalar aslında Balkan geleneği ve ortaya çıkışı ile ilgili çeşitli hikayeler var. Peki marteniçka nasıl yapılır?
MARTENİÇKA NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Marteniçkanın ortaya çıkışı ile ilgili 2 hikaye öne çıkıyor. O hikayelerden birisi Nuh Tufanı ile ilgili. Nuh Tufanı'nda kara parçası gördüğünü haber veren güvercin ağzında beyaz bir ip parçası taşımaktadır. Fakat yolda yaralanır ve ipe kan damlar.
İkinci hikaye de oldukça benzer. Bir kırlangıç ilk Bulgarlar arasında habercilik yapar. Verimli bir toprak bulduğunu haber veren kırlangıç, yolda yaralanır. Mesajın üzerine kanı damlar. Mesajı açan kişi de bu kırmızı-beyaz nesneyi kutsal bulup koluna takar. Sonra gelenekselleşir, başkaları da benzer bir nesne yani Marteniçkaları takmaya başlarlar.
BABA MARTA KİMDİR?
Baba Marta yani Mart Nine, mistik bir Bulgar karakteri. Baba Marta, soğukları sona erdirir, baharı getirir. 1 Mart'ta Bulgaristan'da Baba Marta bayramı kutlanır.
MARTENİÇKA NE ZAMAN ÇIKARILIR?
1 Mart bahar bayramında, marteniçkalar baharın gelişiyle beraber kollara takılır. Dilerseniz ilk leylek gördüğünüzde de bileğinize takabilirsiniz, taktıktan sonra marteniçkanızı çiçek açan bahar dalına bağlayarak dilek tutabilirsiniz.
MARTENİÇKA NASIL YAPILIR?
Marteniçkaları satın alabilirsiniz fakat işin en keyifli en geleneksel ritüeli, kendi ördüğünüz marteniçkayı takmaktır. Peki marteniçka nasıl örülür? İşte en basit şekilde marteniçka yapılışı...
Bileğinizin kalınlığına göre, istediğiniz bilek boyundan biraz uzun gelecek biçimde hem beyaz hem de kırmızı ip kesin. Sonra beyaz ve kırmızı ipi uç uca bağlayın.
Düğüm noktası ortada kalacak biçimde, bir elinizle kırmızı ipin boşta kalan ucundan tutun, ipi gerdirin. Diğer elinizle de beyaz ipin boştaki ucundan tutun ve gerdirmeyi bırakmadan, beyaz ipi saat yönünde çevirmeye başlayın.
İpi çevirmekte zorlandığınız noktada gerdirmeyi bırakın, kırmızı ve beyaz ip birbirine dolanacak. Son olarak diğer uca da düğüm atın. İşte bilekliğiniz hazır!
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