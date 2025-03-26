Mart ayı enflasyon rakamları merak ediliyor. Merkez Bankası’nın beklenti anketinde öne çıkan tahminler, olası senaryolar hakkında ipuçları verirken, piyasalar da bu kritik verinin ışığında yön arıyor. Ekonomi yönetimi ve vatandaşlar için büyük önem taşıyan Mart enflasyonu öncesinde beklentiler nasıl şekilleniyor? İşte ayrıntılar…