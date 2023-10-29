Lyon'un takım otobüsü stada giderken taşlandı: Maç ertelendi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde bugün oynanması planlanan Olimpik Marsilya-Olimpik Lyon maçı ertelendi. Maç öncesinde taşlı saldırıya uğrayan Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso ile yardımcısı Raffaele Longo'nun yaralandığı görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde bugün oynanması planlanan Olimpik Marsilya-Olimpik Lyon maçı ertelendi.
Lig yönetiminden yapılan açıklamada, karşılaşma öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle maçın ertelendiği kaydedildi.
Deplasmanda Olimpik Marsilya ile yapacağı maç için stada hareket eden Olimpik Lyon takımının otobüsü bazı taraftarların taşlı saldırısına uğradı.
Saldırıda otobüsün camları kırılırken, Olimpik Lyon Teknik Direktörü Fabio Grosso ile yardımcısı Raffaele Longo'nun yaralandığı görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.