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Mars retrosu İkizler burcunda: Kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşanacak! İşte, Mars retrosunun burçlara etkileri

Mars retrosu İkizler burcunda! Kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşanacak

Mars, 29 Ekim itibarıyla İkizler burcunda retro hareketine başladı. 13 Ocak 2023'e kadar etkilerini sürdürecek olan Mars retrosu ile kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşanacak. İşte, Mars retrosunun Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu üzerindeki etkileri...

Giriş: 31.10.2022 - 13:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • Mars retrosu, 29 Ekim'de İkizler burcunun 25.derecesinde başladı. İnci Gücen, 29 Ekim 2022 günü başlayacak ve 13 Ocak 2023'e kadar devam edecek olan Mars Retro'sunun etkilerini anlattı. İşte, 29 Ekim 2022 – 13 Ocak 2023 Merkür Retrosu burçlara etkileri...

  • MARS RETROSUNUN BURÇLARA ETKİLERİ

    29 Ekim tarihi ile birlikte hayatlarımızda önemli dönüşümler yaşatacak Mars Retrosu döngüsüne başladık. Mars bu süreçte tutulmaların ve Güney ay düğümünün yöneticisi olacağından, hayatımızda kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşıyor olacağız. Mars retrolarında bedensel enerjimiz içe döner ve dinlenmeye, güç toplamaya ihtiyaç duyarız. Bu yolculuk İkizler etkisinde yani zihnimizle bağlantılı olacağı için hepimiz; düşüncelerimiz, kararlarımız, planlarımız doğrultusunda nasıl harekete geçmemiz gerektiğini gözden geçiriyor olacağız.

  • Bu yolculuk Aldeberan Yıldızında sonlanarak hepimizi; doğruluk, dürüstlük, bilgiyi doğru kullanma, etik ve adil olmaya çağıracaktır. Sözcükler, kalbin aynasıdır. Sözleriniz doğru, kalbiniz temizse, sözlerinizin sihri hayatınızı saracak, ödülünüz büyük olacaktır.

  • Bu yolculukta;

    -Harekete geçmektense planlamalar ve hazırlıklar yapmalıyız.

    -Riskli sporlar yapmamalıyız. Boğaz ve ciğerlerimize dikkat etmeliyiz.

    -Belirsizlik ve kararsızlıklarda, akışa teslim olmalıyız.

  • -Başkalarının etkisi altında kalmamaya, krizler yaratmamaya, inanç çatışmalarına girmemeye dikkat etmeliyiz.

    -Her kesimden insanın fikrini fanatikçe savunduğuna şahit olabiliriz, uzak durmalıyız.

    -Öfkeden uzak durmalı, riskler almamalı, geçmişi affederek gitmesine izin vermeliyiz.

    -Sağlık ve borsa konularında manipülasyonlara gelmemeli, herkesin yaptığını sorgulamalı, panikle hiçbir şey yapmamalıyız.

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