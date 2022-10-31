MARS RETROSUNUN BURÇLARA ETKİLERİ

29 Ekim tarihi ile birlikte hayatlarımızda önemli dönüşümler yaşatacak Mars Retrosu döngüsüne başladık. Mars bu süreçte tutulmaların ve Güney ay düğümünün yöneticisi olacağından, hayatımızda kaçınılmaz kadersel etkiler ve arınmalar yaşıyor olacağız. Mars retrolarında bedensel enerjimiz içe döner ve dinlenmeye, güç toplamaya ihtiyaç duyarız. Bu yolculuk İkizler etkisinde yani zihnimizle bağlantılı olacağı için hepimiz; düşüncelerimiz, kararlarımız, planlarımız doğrultusunda nasıl harekete geçmemiz gerektiğini gözden geçiriyor olacağız.