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Mars'ın uydusu Deimos'un en net görüntüleri paylaşıldı

Mars'ın uydusu Deimos'un en net görüntüleri Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı tarafından paylaşıldı.

Giriş: 25.04.2023 - 13:42 | Güncelleme: ABONE OL
Mars'ın uydusu Deimos'un en net görüntüleri paylaşıldı
HABERTURK.COM

Phobos ve Deimos isimli iki adet uyduya sahip olan Mars'ın Deimos uydusunun en net görüntüleri paylaşıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Amal uzay aracı geçtiğimiz ay Deimos'un 62 mil (100 kilometre) yakınından uçtu ve fotoğraflar Pazartesi günü yayınlandı.

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Arapça Umut anlamına gelen Amal'ın uçuşu, neredeyse yarım yüzyıldır bir uzay aracının Deimos'a en çok yaklaştığı an oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri, elde ettiği sonuçların ayrıntılarını, yarın Avrupa Jeofizik Birliği konferansında da paylaşacak.

* Haberin görseli BAE Uzay Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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