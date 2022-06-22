HAVA AYDINLANINCA 20 HELİKOPTER VE 14 UÇAK ÇALIŞMALARA KATILACAK
Bakan Kirişci, gün ağarmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçak ile söndürme çalışmalarına havadan destek sağlanacağını bilgisini paylaşarak, "Havanın kararmasıyla birlikte malesef hava araçlarımızı 45- 50 dakika gibi helikopterimizi uçurabildik. Sabah gün ağardığında 20 tane helikopterimiz, 14 uçağımızla müdahaleye başlayacağız. Bu arada gerek arazöz, gerek dozer ve iş makinesi başta olmak üzere çok sayıda aracımızla ve de 1600'ün üzerinde insan kaynaklarımızla müdahalemizi sürdürüyoruz. Helikopterle yukardan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu ve ürkütücü bir manzara değildi." ifadesini kullandı.
'YERLEŞİM SYERLERİNE 4 KİLOMETRE MESAFE VAR'
Alevlerin tehdit ettiği yerleşim bölgeleri ile ilgili önlemlerin alındığını ifade eden Bakan Kirişci, "Sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli daha tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda arada 3.5- 4 kilometrelik bir mesafe var yerleşim yerlerine. Yangının başladığı andan itibaren kontrol altına almaya yönelik yol açma çalışmaları da orman ekiplerimiz tarafından yürütülüyor" diye konuştu.
SOYLU: SABOTAJ MI YOKSA DOĞAL NEDEN Mİ BUNLAR DEĞERLENDİRİLİYO
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangın çıkış nedeniyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bunlar erken değerlendirmeler, hem emniyetimizin hem de jandarmamızın Sayın Bakanımız geldikten sonra değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı, yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor" diye konuştu.
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