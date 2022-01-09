Marmaris'te dolu Fethiye'de hortum korkuttu

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Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde, 20 dakika süren dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe sokak ve caddeleri dolu nedeniyle beyaza büründü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı dolu yağışında maddi hasarlar meydana geldi.



Marmaris İlçesi’nde, devam eden aralıklı kuvvetli yağmur saat 23.15 sıralarında doluya döndü. Nohut büyüklüğünde 20 dakika boyunca kuvvetli Dolu Yağışı nedeniyle sokak ve caddeler de yoğun su birikintileri oluştu. İçmeler Mahallesi, İçmeler-Turunç ile Asparan-Hisarönü Mahallesi arasındaki Karayolu’nda yazın yanan orman alanları nedeniyle çıplak kalan dağ eteklerinden inen çamurlu sular taşkına neden oldu. Dağlardan düşen kaya parçaları nedeniyle yol trafiğe kapandı. Polis ekipleri, Marmaris-İçmeler, İçmeler-Turunç ve Asparan Mevkii’ne gidiş-geliş yönünde trafiğe kapattı. Dolu nedeniyle ilçenin sokak ve caddeleri beyaza büründü.





Bir anda bulvar, cadde ve sokakları kaplayan dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde dolunun ardından başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Bazı bölgelerde taşlar yerinden söküldü. Marmaris Belediyesi’ne bağlı ekipler dolu yağışının ardından ilçe genelindeki doluya tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

İlk belirlemelere göre dolu yağışı nedeniyle 13 araçta maddi hasar meydana geldi. Zabıta ve polis ekipleri ana cadde ile sokaklarda dolaşarak vatandaşların dışarı çıkmamaları için megafonla uyardı. Belediye temizlik ekipleri tıkanan rögarları açarak suların tahliye edilmesi için seferber oldu. Dolunun bitmesiyle yağmur devam etti. İçmeler ve Turunç Mahallesi’nde elektrik kesintileri meydana geldi. Kemeraltı, Çıldır Mahallesi ve Ketenci Kavşağı civarında tıkanan rögarlar nedeniyle küçük çapta su taşkınları yaşandı. Belediye ekipleri yaşanan olumsuzlukları gidermek için seferber oldu.





FETHİYE'DE HORTUM

Muğla'nın bir diğer ilçesi Fethiye'de ise denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Fethiye’de aralıklarla etkili olan sağanak yağış sonrası, denizde hortum meydana geldi. Sahilden 5 kilometre metre uzaklıkta meydana gelen hortum yaklaşık iki dakika sürdü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenen hortum kısa süreli korku oluşturdu.