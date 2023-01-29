AA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dereye düşen otomobildeki 2 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

M.B.'nin (29) kullandığı otomobil, Sarıana Mahallesi'nde seyir halindeyken son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Azmak Deresi'ne düştü. Sürücü ile araçta bulunan S.C. (30), Ceren Ceylan (23) ve Öykü Kasımoğlu (27), çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı.

2 KADIN KURTARILAMADI

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtaki 4 kişi sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırıldı. Ceylan ve Kasımoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ceren Ceylan'ın doğum günü olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü M.B., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Araç, itfaiye ekiplerince dereden çıkarıldı.