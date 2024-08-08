Marmaris'te bir koyda 13 düzensiz göçmen yakalandı

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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Girneyit koyunda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, koyda 13 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.