Marmaris'te acı tablo! Görüntüler yürek burktu

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangınının dün kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

AA'da yer alan habere göre Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde başlayıp ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına aldığı yangın bölgesinde, dün başlatılan soğutma çalışmaları hava unsurlarının da katılımıyla akşam saatlerine kadar sürdü.

(Fotoğraf: İHA)

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Bugün ise soğutma çalışmalarının kara ekiplerince devam ettirildiği bölgelerde, alevlerin yeniden yükselmemesi için yoğun çaba gösteriliyor.

(Fotoğraf: İHA)

Sahil güvenlik ekipleri ve jandarma komandoları da yangın bölgesinde aldıkları güvenlik tedbirlerine devam ediyor.

DENİZ KIYISINDA DA TEDBİRLER ALINDI

Komandolar ormanlık alan ve özellikle tahliye edilen evlerin bulunduğu bölgelere girişlere izin vermiyor, sahil güvenlik ekipleri ise deniz kıyısında gerekli önlemleri alıyor.

(Fotoğraf: İHA)

4 BİN 500 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan, yangında zarar gören 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan ve yapılan soğutma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Görüntülere, yangının başlangıç noktasından itibaren ormanlık alanda büyük bir tahribat yaşandığı yansıdı.

(Fotoğraf: İHA)

KAHRAMANLAR ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Öte yandan yangın kontrol altına alınırken, çeşitli bölgelerden gelen ekipler alkışlarla uğurlandı.

Ormanlık alanı küle çeviren yangından canla başla çalışan Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ekiplerden çalışmalarını tamamlayan personelleri vatandaşlar uğurladı.

(Fotoğraf: İHA)

Türkiye’nin dört bir yanından gelen orman işçileri Marmaris’ten çıkarken alkışlar eşliğinde görevli oldukları il ve ilçelere yolcu edildi.

(Fotoğraf: İHA)

Günlerce yangınla mücadele eden ve ardından 24 saat boyunca soğutma çalışmalarını yürüten orman ekipleri bölgelerine döndü.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir