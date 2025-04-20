Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem En son haberler: Marmaris'te kaza! 4 araç karıştı: 2 kişi öldü, 2 yaralı!

        Marmaris'te 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'teki trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü. 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. O anlar kameraya yansıdı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 19:24 Güncelleme: 20.04.2025 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortalık savaş alanına döndü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Tolgahan Yaraşlı (22) yönetimindeki hafif ticari araç, Marmaris-Muğla kara yolu Taşhan mevkisinde aynı yönde ilerleyen ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 48 BG 135 ile 48 AFE 106 plakalı araçlara çarptıktan sonra karşı şeride geçerek Türkay Elmalı (48) idaresindeki 48 EAP 468 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis, jandarma ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        Sürücülerden Yaraşlı kaza yerinde hayatını kaybetti, hafif ticari araçta bulunan Yasin Eren (23), otomobil sürücüsü Türkay Elmalı ve aynı araçtaki İsveç vatandaşı April Murphy Maria Cruz (42) ağır yaralandı.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Türkay Elmalı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde refüjü aşarak karşı şeride geçen hafif ticari aracın otomobille çarpışması yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #MARMARİS
        #trafik kazası
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Eski milletvekilinin oğlu annesini öldürdü!
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Şampiyon Bursaspor, kupasına kavuştu!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Werner Lorant hayatını kaybetti!
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Katil zanlısı böyle yakalandı
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Boğasının boynuz darbeleri hayattan kopardı!
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Habertürk Anasayfa