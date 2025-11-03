Marmaris açıklarında kaçakçılık operasyonu

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Marmaris ilçesi açıklarında, kaçak alkol, silah ve uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda şüpheli 2 deniz aracı tespit edilerek durduruldu. Gerçekleştirilen operasyonlarda, teknelerden birinde çeşitli boy ve ebatlarda 310 şişe bandrolsüz kaçak içki, diğer teknede ise 4 gram skunk, 1 tabanca, 186 adet fişek ve 3 şarjör ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA