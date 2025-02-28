Marmaray çalışma (sefer) saatleri 2025: Marmaray (halkalı-gebze banliyö treni) ilk ve son sefer saati kaçta?

İstanbul’un Anadolu ile Avrupa yakasını deniz altından birbirine bağlayan Marmaray, şehir içi ulaşımda kullanılan en önemli toplu taşıma hatlarından biridir. İstanbul’un iki yakası arasında güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım imkanı sunan Marmaray (Halkalı-Gebze banliyö treni), her gün yüzbinlerce yolcuya hizmet vermeye devam ediyor. 2025 yılı itibariyle yapılan düzenleme ile Marmaray (Halkalı-Gebze banliyö treni) ilk ve son sefer saatleri de netleşti. Peki, Marmaray ilk sefer saat kaçta ve Marmaray son sefer saat kaçta? İşte Marmaray çalışma saatleri 2025 ile Marmaray'ın bayram ve resmi tatillerde sefer saatleri…

MARMARAY SEFER SAATLERİ 2025

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İstanbul’un en büyük ulaşım projelerinden biri olan Marmaray tren hattı Halkalı ile Gebze güzergahı arasında hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlıyor. Her gün binlerce yolcu tarafından kullanılan Halkalı-Gebze banliyö treni ile sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar ulaşım hizmeti veriliyor. Hafta içi ve hafta sonu çalışma düzeni ile 2025 yılı Marmaray sefer saatlerini derledik.

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MARMARAY İLK SEFER SAAT KAÇTA?

İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan ve kolay ulaşım imkanı sunan Marmaray, her gün sabahın erken saatlerinde hizmet vermeye başlar. 2025 yılında yapılan sefer saatleri düzenlemesine göre, ilk tren seferi başlangıç saatleri şöyledir:

Halkalı - Gebze yönü: Saat 05:30 itibariyle başlar.

Gebze - Halkalı yönü: Saat 05:30 itibariyle başlar.

MARMARAY SON SEFER SAAT KAÇTA?

Sabah saat 05:30’dan itibaren hizmet vermeye başlayan Halkalı-Gebze banliyö treni, gecenin ileri saatlerine kadar seferlerini sürdürür. Marmaray’ın son tren saatleri, 2025 yılında yapılan son düzenleme ile şu şekildedir:

Halkalı - Gebze yönü: Saat 00:20 itibariyle son tren kalkar.

Gebze - Halkalı yönü: Saat 00:20’de son tren hareket eder.

Marmaray ilk ve son sefer saatleri, hafta içi ve hafta sonlarına göre değişiklikler gösterebilir. Özellikle özel günlerde ve resmi tatil saatlerinde düzenlemelere gidilebilir.

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MARMARAY HAFTA SONU KAÇA KADAR AÇIK?

Halkalı ile Gebze güzergahı arasında hizmet veren Marmaray, hafta içi olduğu gibi hafta sonu da kesintisiz olarak ulaşım hizmeti sunmaya devam ediyor.

MARMARAY CUMARTESİ KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Cumartesi günleri Marmaray tren hattı, hafta içi olduğu düzenine benzer şekilde çalışmaya devam ediyor ve sefer saatleri ise şu şekildedir:

İlk sefer: Saat 05:30

Son sefer: Saat 00:20 MARMARAY PAZAR GÜNÜ KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR? Marmaray seferleri Pazar günleri de hizmet vermeye devam ediyor. Fakat bazı istasyonlarda yoğunluk ya da bakım çalışmaları sebebiyle düzenlemeler yapılabilir. Pazar günü Marmaray seferi saatleri şöyledir: İlk sefer: Saat 05:30

Son sefer: Saat 00:20 MARMARAY SEFER ARALIKLARI: MARMARAY TRENLERİ KAÇ DAKİKADA BİR GELİYOR? REKLAM Marmaray Halkalı-Gebze banliyö treninde, yolcu yoğunluğuna göre sefer aralıklarında güncellemeler yapılabilir. Genellikle Marmaray sefer sıklıkları şu şekildedir: Saat 07:00 ile 10:00 arasında ve 16:00 ile 20:00 saatleri arasında Marmaray sefer aralıkları 8-10 dakika olarak belirlenmiştir.

Diğer saatlerde banliyö treni her 15 dakikada bir sefer gerçekleştirir.

Halkalı-Gebze banliyö treni gece saatlerinde ise 20 ila 30 dakika arasında bir sefer saati aralığına sahiptir. Tatil dönemlerinde ve özel günlerde tren sefer sıklıklarında artış yapılabilir. İstanbul’da Asya ile Avrupa kıtalarında toplu taşıma sistemine entegre olan Marmaray ile tramvay, metrobüs ve metro hatlarına aktarma yapılabilir. MARMARAY’IN BAYRAM VE RESMİ TATİLLERDE SEFER SAATLERİ Dini bayramlarda ve resmi tatillerde Marmaray seferlerinde bazı değişimler olabilir. Özellikle 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi önemli günlerde seferlerde genelde artış yapılır. Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kararlarına göre indirimli ya da ücretsiz toplu taşıma uygulamaları da yapılabilir.