3.5 metre derinlikte, Marmara Denizi'nde keşfedildi!

Altınova Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Altınova Belediyesinin desteğiyle başlatılan Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması kapsamında önceden bilinmeyen 6 yapı tespit edildi.
AA'nın haberine göre Belediye Başkanı Metin Oral, Kazı Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Sualtı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gündüz ve ekibiyle yaklaşık 2 saat süren dalışa katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Oral, antik yapıların ortaya çıkarılması ile bölgenin turizme açılması için girişimde bulunacaklarını belirtti.
"ALTINOVA'MIZIN DEĞERLERİNİ TÜM DÜNYA GÖRECEK"
Oral, "Tarih için tarihi bir dalış yapma imkanı bulduk. Tabii her geçen gün yeni bilgiler, daha büyük bir kentin varlığını işaret ediyor. Çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. Tarih boyunca stratejik bir konum ve önemde bulunan Altınova'mızın tarihi kimliğini, değerlerini tüm dünya öğrenecek" ifadesini kullandı.
Dr. Serkan Gündüz ise su altında bulunan yapı grubunun Geç Antik Dönem'den başlayarak 13. yüzyıla kadar kullanıldığını belirlediklerini aktardı.
Civetot Kalesi olarak da bilinen yapının, Anadolu Selçukluları ile Haçlılar arasında geçen muharebenin gerçekleştiği alanlardan biri olması nedeniyle büyük önemi bulunduğunu vurgulayan Gündüz, şöyle devam etti:
"Bu tarihi önemi antik dönemden günümüze devam ediyor. Anadolu ile İstanbul arasında yol ağının oldukça yakın noktasında yer alması, yol güvenliğini kontrol etmesi açısından da önem arz etmekte. Su altında şu ana kadar 6 farklı yapı tespit ettik. Bunlardan ikisini tam anlamı ile tanımlayabiliyoruz. Bunlardan birinin zeytinyağı işliği, diğeri ise hamam yapısı olduğunu biliyoruz."
Altınova Belediyesinde görevli yüksek arkeolog Işıl Akalan da batığın bulunduğu Helenapolis bölgesinin sürprizlerle dolu olduğuna dikkati çekerek, "Buradan çıkan ve çıkacak her şey bize buranın tarihini bir bir aydınlatacak. Su altından çıkan zeytin pres taşının büyüklüğü bile bize endüstriyel büyüklükte zeytinyağı işliğinin olduğunu gösteriyor. Bu da bölgenin zeytin konusunda çok çok önemli bir merkez olduğuna işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
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