Markus Gisdol: “Normalde böyle şartlarda ilk golü atan takım kazanır”

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Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Samsunspor, deplasmanda oynadığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, “Böyle hava şartlarında oynamak çok zordu. Özellikle birinci bölgeden ikinci bölgeye ya da ikinci bölgeden üçüncü bölgeye kısa paslar yapmak çok mümkün olmadı. İki takım da uzun top oynamak zorunda kaldı ve ikinci topları kazanmaya çalıştı. Normalde böyle şartlarda ilk golü atan takım kazanır. Çok şükür biz beraberliği yakalayacak o golü bulduk” diye konuştu.

“Diğer takımların ne yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor”

Ligin alt sıralarında bulunan diğer takımların da puan kazanması üzerine de değerlendirme yapan Alman çalıştırıcı, “Diğer takımların ne yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor. Bizim ne yaptığımız çok önemli. Her puanın değeri çok büyük. Geçen haftalarda toplamış olduğumuz puanları bugün ne yazık ki gerçekleştiremedik” dedi.