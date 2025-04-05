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        Haberler Gündem Marketteki yangında ölen 5 yaşındaki Muhammed toprağa verildi

        Marketteki yangında ölen 5 yaşındaki Muhammed toprağa verildi

        Konya'nın Akşehir ilçesinde, 4 katlı apartmanın zemin katındaki markette çıkan yangında hayatını kaybeden işletme sahibi Alpay Örgün'ün oğlu Muhammed Kaan Örgün toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 21:32 Güncelleme: 05.04.2025 - 21:32
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        Gözyaşarıyla toprağa verildi
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        Yangın, dün saat 22.00 sıralarında Akşehir ilçesi Yenimahalle, Cumhuriyet Bulvarı’nda bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki markette çıktı. Alpay Örgün’e ait marketten yükselen alevler, bir anda apartmana da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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        Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, markette alevler arasında kalan Alpay Örgün’ün oğlu Muhammed Kaan Örgün’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Yangında, dumandan etkilenen Alpay, eşi Selma (46) ve çocukları Poyraz Ali (8) Batuhan Örgün (20) ile elinden yaralanan itfaiye görevlisi Ramazan İçel, sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Hastaneye kaldırılan ve dumandan etkilenen aile üyeleri ile itfaiye görevlisi taburcu edildi.

        ALİHSİZ ÇOCUK GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

        Muhammed Kaan Örgün’ün cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınarak, Hasan Paşa İmaret Camii’ne getirildi. Burada baba Alpay Örgün ile ağabeyi Batuhan Örgün, küçük Muhammed’in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Muhammed Kaan, kılınan namazın ardından Nasreddin Hoca Mezarlığı’na defnedildi

        Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Muhammed Kaan Örgün
        #Akşehir
        #haberler
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