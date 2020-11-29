Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri

Marketler bugün saat kaçta açılacak? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinada bulunan vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerine göre ihtiyaçlarını karşılayacak. Peki Bugün marketler açık mı? 29 Kasım marketler açık mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi marketlerin çalışma saatleri...

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması bu hafta sonu da uygulanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak. Ancak saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek.