Marketler bugün saat kaçta kapanıyor? Marketler saat kaça kadar açık? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Haftasonu sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle iki gün boyunca marketler hizmet veremeyecek. Peki, 8 Mayıs 2020 yani bugün marketlerin çalışma saati nedir?

MARKETLER BUGÜN SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar 23.00'e kadar hizmet verecek. 9-10 Mayıs tarihleri arasında ise kapalı olacak.

ANNELER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK OLACAK!

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında, Pazar günü kutlanacak "Anneler Günü" dolayısıyla da cumartesi ve pazar günleri, çiçek satan iş yerleri, evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

GETİR, BANABİ, YEMEKSEPETİ, İSTEGELSİN İNTERNET SİPARİŞİ VERİLECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile birlikte online sipariş uygulamaları da kullanıcılarına hizmet veremiyor. Buna göre, Getir, banabi, yemeksepeti vb. internet siparişleri yapılamıyor.