Marketler bugün açık mı, kapalı mı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Çeşitli televizyon kanallarına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, konuyla ilgili olarak tüm ayrıntıların valiliklere gönderilen genelgeyle ifade edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yürütülen süreçte 4 temel meseleyi her zaman göz önünde bulundurduklarını belirten Bakan Soylu: "Birincisi kamu düzenidir. İkincisi sağlık düzeninin ayakta kalması ve sürdürülmesi. Üçüncüsü üretim ve tedarik zincirinin devam edebilmesi ve dördüncüsü de sosyal mesafe ve sosyal izolasyondur. İki hafta önce 65 yaş kararı çıkmıştı. Geçen hafta ise 20 yaş altı ve 31 şehirle ilgili giriş çıkış kararı alındı. Bu hafta da hafta sonu itibarıyla tüm verilerimiz göz önüne alındığında sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birlikte Sağlık Bakanlığımızla da görüşerek değerlendirme yaptık. Hafta sonu itibarıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kararı ilan edildi.

"PAZAR GÜNÜNDEN SONRA DA DEVAM EDECEK DİYE BİR TELAŞ OLMASIN"

Sokağa çıkma kararının ilanının ardından 30 büyükşehirde bulunan vatandaşların çevredeki market, bakkal ve gıda ürünleri satan dükkanlara hücum etmesini de değerlendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

Bu saatte sokakta açık olan yerler az olduğu için bunu normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık. Marketler açık olmayacak. Evde gerekli tedarikler söz konusudur. 'Pazar gününden sonra bu devam edecek' diye bir telaş olmasın. Bazı yerlerde ve sosyal medyada böyle bir telaş söz konusuymuş. Böyle bir şey söz konusu değil. Marketlerde veya fırınlarda oluşturulan kalabalığa gerek olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Özellikle şunu söyleyeyim; hastaneler, eczaneler bunların herhangi bir kısıtlaması söz konusu değil. Mümkün olduğunca bulaş riskini azaltmak için bir çerçeve oluşturulmaya çalışıldı. Özellikle tedarik zincirine bir kısıtlama getirilmedi.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI DELMENİN 3 BİN 186 TL CEZASI OLACAK"

Sokağa çıkma yasağının titizlikle uygulanacağını belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil, bunlar tedbirler. Bu durum daha ciddi bir tedbirdir. Normal sokağa çıkma yasağında virüse bulaşma ihtimaliniz yok. Buna rağmen sokağa çıkma yasağını delenler olursa 3 bin 186 TL ile cezalandırılacaklar" diye konuştu.

MARKETLER KAPALI OLACAK, FIRINLAR AÇIK OLACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelen açıklamaya göre "marketler bu süreçte kapalı olacak. Fırınlar ise açık olacak. Ekmekler araçlarla vatandaşa ulaştırılacak."