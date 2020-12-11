Marketler ne zaman, saat kaçta kapanıyor?

Marketlerin ve bakkalların çalışma saatleri değişti! Son kabine toplantısının ardından açıklanan yeni tedbirler marketlerin ve bakkalların mesai saatlerini değiştirdi. Marketler ve bakkallar hafta içi kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Hafta içi A101, ŞOK, BİM, Migros çalışma saatleri

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak.

Genelgeyle alınan karar doğrultusunda diğer market ve alışveriş yapılan yerler gibi ŞOK, BİM ve A101'de saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

Kesintisiz sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu günlerinde marketler 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor. Hafta sonu günlerinde marketlerde alkol satışı yapılmazken 20 yaş altı ve 65 yaş üstü bireylerinde kendilerine en yakın olan markete gidip gelmeleri de yasak!