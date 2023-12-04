Hastane odasından bir fotoğraf paylaşan Mark Sheppard, sol ön arterinin yüzde 100 tıkandığını söyledi. Altı kez büyük kalp krizi geçiren ünlü oyuncu, bunların dördünde kalbinin durduğunu ve kelimenin tam anlamıyla ölümden döndürüldüğünü belirtti.

59 yaşındaki Mark Sheppard'ın böyle ciddi bir krizin ardından hayatta kalması adeta bir 'mucize' olarak adlandırıldı.