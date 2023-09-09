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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mark Dickey, 1040 metre derinlikte 5. günü tamamladı! Mağara'da mahsur kalan ABD'li bilim insanının tahliyesine doktorlar karar verecek!

        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!

        Mersin'in Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'nde bulunan Morca Mağarası'nda, mide kanaması geçiren ve 5 gündür sağlık kontrolü devam eden ABD'li 40 yaşındaki bilim insanı Mark Dickey, sağ salim çıkması için 8 ülkeden 192 kişilik ekip, 24 saat çalışmaya devam ediyor. Dickey'in çıkarılması ile ilgili kararı ise doktorlar verecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 10:46 Güncelleme: 09.09.2023 - 10:56
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        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
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        Mersin'deki Morca Mağarası'nda, 5 gün önce mide kanaması geçirdiği için yardım talebinde bulunan ABD’li bilim insanı Mark Dickey için çalışmalar devam ediyor.

        192 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR

        DHA'da yer alan habere göre ABD, Bulgaristan, Arnavutluk, Macaristan, İtalya, Polonya, Romanya, Ukrayna’dan kurtarma ekiplerinin yanı sıra Türkiye’den AFAD, UMKE, jandarma ve acil sağlık görevlilerinden oluşan 192 kişilik ekip dev organizasyonda görev alıyor.

        İKİ PLAN ÜZERİNDE DURULUYOR

        AFAD koordinasyondaki ekipler; arama, kurtarma, tedavi hizmetleri ve lojistik konularında çalışmalarını sürdürüyor. ABD’li bilim insanının çıkarılması için 2 plan üzerinde duruluyor.

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        SAĞLIĞINA KAVUŞMASI BEKLENEBİLİR

        Bunlardan biri; Mark Dickey’in sağlığına kavuşarak kendi imkanı ile çıkması, diğeri ise mağara içerisinde stratejik noktalara her biri 7 kişiden oluşan ekiplerin yardımı ile çıkarılması.

        DAR KORİDORLAR DA AÇILIYOR

        Bunun için mağara içerisinde hem halat döşeme, hem de dar noktaların genişletmesi çalışmaları sürüyor. Kurtarma organizasyonunu yöneten AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı Recep Şalcı, ABD’li bilim insanının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, sağlık kontrollerinin sürdüğünü ve tahliyenin doktorların vereceği karar bağlı olarak uygulanacağını söyledi.

        "HASTAMIZ 1040 METREDE BULUNUYOR"

        AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı Şalcı, “Şu an kurtarma faaliyetlerinde 5’inci gün. Mağara 1276 metre ama hastamız şu anda 1040 metrede duruyor. Doktorlar müdahale ediyor. Mide kanaması geçirdiği için doğal olarak kan kaybetti. Kan takviyesi ve serumla durumunu stabil bir hale getirmek ve planımız ondan sonra da tahliyesini başlatmak. Doktorlarımızı tıbbi müdahaleyi yaparken bizde öncelikle 1040 metreye iletişim döşedik.

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        "TELEFON BAĞLANTISI KURULABİLİYOR"

        Orası ile bir telefon bağlantısı kurduk. Bu mağara dünyada tahliyesi en zor mağaradan bir tanesidir. Aynı zamanda kazazedenin tahliyesi sırasında gerekli sistemlerin oluşturulması, dar olan yerlerin genişletilmesi için patlatılma yapıldı. Bunu da sadece Türkiye olarak yapmıyoruz. AFAD’ın koordinasyonunda Avrupa Mağara Kurtarma Federasyonu ile ortak çalışıyoruz. Şu anda 8 ülkeden 192 mağara arama kurtarma personeli ile bu kurtarmayı gerçekleştiriyoruz.

        "DOKTOR ONAYINDAN SONRA TAHLİYE OLABİLİR"

        Bu kurtarma, dünyadaki en zor kurtarmalardan bir tanesi ve uzun bir süre olacak. Doktorlar onay verdikten sonra tahliye başlayacak. Umuyoruz ki 5-6 gün içerisinde hastamızı yukarıya çıkartıp, güvenli bir şekilde hastaneye sevk ederiz. Bu sadece bir kurtarma operasyonu ile birlikte 2100 metrede bir ana kamp organizasyonu olarak geniş kapsamlı bir organizasyondur. AFAD olarak, devlet olarak bunun organizasyonunu gerçekleştiriyoruz. Umuyoruz ki bu operasyon sağ salim tamamlanır ve ailesine kavuştururuz dedi.

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        #Mark Dickey
        #Son dakika haberler
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