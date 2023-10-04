Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Fenerbahçe
        FB
        21
        Galatasaray
        GS
        19
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        14
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        12
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        11
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        11
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        10
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        MKE Ankaragücü
        MKE
        6
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        İstanbulspor
        İST
        2
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        1
        Haberler Spor Diğer Bisiklet Mark Cavendish 1 yıl daha uzattı - Diğer Haberleri

        Mark Cavendish 1 yıl daha uzattı

        Bisikletin yaşayan efsanesi Mark Cavendish, emekliliğini ertelediğini açıkladı. Eddy Merckx'in rekorunu egale ederek Fransa Bisiklet Turu'nda 34 etap galibiyeti alan 38 yaşındaki sporcu, rekoru geliştirmek için de ter dökecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 16:44 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efsane isim emekliliği erteledi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa Bisiklet Turu’nda 34 etap galibiyeti rekorunu Eddy Merckx ile paylaşan 38 yaşındaki Britanyalı bisikletçi Mark Cavendish, kariyerini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

        Bu yılki Fransa Bisiklet Turu’na dramatik bir sakatlıkla veda eden ve rekor kırma şansını yitiren efsanenin geleceği, bisiklet severler tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Hayranlarını sevindiren haber takımı Astana’nın sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile duyuruldu. Buna göre Cavendish 1 yıl daha profesyonel yarışlarda yer alacak.

        Cavendish, 8 Ekim’de başlayacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda da yarışacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        Kedi tırmığı sanmıştı! Gerçek bambaşka çıktı
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Habertürk Anasayfa