Mark Cavendish 1 yıl daha uzattı

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Fransa Bisiklet Turu’nda 34 etap galibiyeti rekorunu Eddy Merckx ile paylaşan 38 yaşındaki Britanyalı bisikletçi Mark Cavendish, kariyerini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Bu yılki Fransa Bisiklet Turu’na dramatik bir sakatlıkla veda eden ve rekor kırma şansını yitiren efsanenin geleceği, bisiklet severler tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Hayranlarını sevindiren haber takımı Astana’nın sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile duyuruldu. Buna göre Cavendish 1 yıl daha profesyonel yarışlarda yer alacak.

Cavendish, 8 Ekim’de başlayacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda da yarışacak.