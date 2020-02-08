08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Gaziantep FK’da Teknik Direktör Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Takımın uçağının kalkmasına kısa süre kaldığı için soru almayan Sumudica, maçın hakemini eleştirdi. İki takım açısından da hakemin hatalı kararlar verdiğini söyleyen Rumen hoca, “Hakemin kötü kararları iki takım için de geçerli. Bu maçı Beşiktaş’ın hak etmediğini söylemek istemiyorum, rakibi tebrik ediyorum. Ben bugüne kadar şüpheli bir pozisyonda hakemin kararını bizden yana kullandığını hatırlamıyorum. Maçta 2 bölüm vardı. Güray pozisyonda, kolu vücuduna yapışık şekilde zıplıyor ve 3 dakika inceleme sonucunda penaltı kararı veriliyor. Beşiktaş’ın bu şekilde desteğe ihtiyacı yok. İyi bir hocaları, iyi bir takımları var. İyi oynuyorlar ve bunlara ihtiyaçları yok. Bir de Kenan’ın pozisyonu var. Gökhan Gönül’ü bu pozisyon için tebrik ediyorum. Kenan’a yaptığı müdahale sonrasında hakeme penaltı olduğunu söylemiş ancak hakem burada Kenan’ı 4. sarı kartla cezalandırarak önümüzdeki maçta oynamasına engel oldu. Ben 1 hafta boyunca bu maça hazırlanıyorum. Sizlerden birisi benim yerimde olsa, Beşiktaş’ın hak etmediğini söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın söylediklerim ama rakibimizin yardıma ihtiyacı yoktu. Gaziantep takımı orta sıralarda. Ne Avrupa mücadelesi var ne de küme düşmemeye oynuyor. Bizim maçlarımız bu şekilde mi olacak. Sadece biraz daha saygı istiyorum. Beşiktaş’ı, Sergen hocayı tebrik ediyorum bu galibiyetten dolayı. Ama VAR’ın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. VAR, Türk futbolunu mahvedecek. Neden Kenan’ın pozisyonunda VAR’a gidilmedi? Fenerbahçe maçında VAR’a gitti, puan kaybettik. Fenerbahçe maçında iptal edilen bir golümüz oldu. Gençlerbirliği maçında da rakip takımın oyuncusu Muhammet’le beraber içeri giriyor. VAR’a gidip bakmadı. 2 takımdan da bir oyuncu girdi içeriye. En direkt serbest vuruş verdi burada ve maçı kaybettik sonra. Bu çok fazla olmaya başladı” diye konuştu.
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