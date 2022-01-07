Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor'a yenilirken teknik direktör Marius Sumudica mücadelenin ardından sert açıklamalar yaptı. Rumen çalıştırıcının hakemlere yönelttiği eleştiriler şöyle:

"Sormak istiyorum, son pozisyonda Osman kaleci ile karşı karşıya kalacaktı. Trabzonsporlu oyuncu vurdu ve düşürdü. Yüzde bir milyon penaltı, bu neden gösterilmedi. Hakeme de hakaret etmek istemiyorum. 4-5 yıl önce VAR yoktu ama şimdi var."

"Bu VAR'daki hakemler hiçbir şey yapmıyor, TFF bunların parasını ödemesin. Kayserispor maçında da bir penaltımız verilmedi. Yine penaltı verilmedi. Kırmızı kart vardı bu maçta, ona da bakılmadı"