Bombalanan Mariupol Tiyatrosu'nda korkunç bilanço

Son dakika: Rus güçlerinin saldırısına uğrayan Mariupol Tiyatrosu ile ilgili korkunç iddia: 600 kişi öldü

HABERTURK.COM

16 Mart'ta Mariupol'daki Donetsk Akademik Drama Tiyatrosu'nun bombalaması, bugüne kadar sivillere yönelik bilinen en ölümcül saldırı olarak öne çıkıyor.

Associated Press o gün tiyatronun içinde olanları, hayatta kalan 23 kişinin ifadelerini ele aldı. AP ayrıca tiyatronun kat planını, o gün öncesinde, sırasında ve sonrasında içeride çekilen fotoğraf ile videoları ele alarak yeniden çizdi.

Associated Press'in yaptığı inceleme, saldırının aslında tahmin edilenden çok daha ölümcül olduğuna, binanın içinde ve dışında 600'e yakın kişinin öldüğünr dair kanıtlar buldu. Bu, şimdiye kadar belirtilen ölü sayısının neredeyse iki katı olduğu anlamına geliyor.

AP'ye konuşan görgü tanıkları, en az 100 kişinin hemen dışarıdaki bir sahra mutfağında olduğunu ve hiçbirinin hayatta kalmadığını söyledi.

Tanıklar ayrıca binanın içindeki odaların ve koridorların dolu olduğunu, her 3 metrekare boş alana yaklaşık bir kişinin düştüğünü ve hava saldırısı sırasında içeride yaklaşık 1.000 kişinin olduğunu söyledi.

King's College London'da uluslararası güvenlik profesörü olan James Gow, tiyatroda olanları belgelemenin Ukrayna'da insanlığa karşı işlenen suçu kanıtlama için kritik olduğunu söyledi.

Eski Yugoslavya için BM Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde uzman tanık olarak da görev yapan Gow, "Bu güçlü tanık ifadeleri Rusya'nın yasadışı davranışının yaygın veya sistematik olduğunun belirlenmesinde önemli olacak" dedi.

Ukraynalı yetkililer, Rus kuşatması sırasında yaklaşık 20 bin sivilin öldüğünü söylüyor. Geçen ayki uydu görüntüleri de Mariupol'un dışında en az iki toplu mezar alanı olduğunu göstermişti.