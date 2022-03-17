'Çocuklar' yazan bina vuruldu!

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Ukraynalı yetkililer, Rus kuvvetlerinin kuşattığı liman kenti Mariupol'de yüzlerce sivilin barındığı tiyatro, yüzme havuzu kompleksini vurduğunu söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmalarda evleri yıkılan yüzlerce sivilin yaşadığı, hava saldırısındaki binanın merkezinin paramparça edildiği belirtildi. Çok sayıda kişinin enkaz altında gömülü olduğu belirtilirken, ölen ya da yaralanan sayısında henüz açıklama yapılmadı.

RUSÇA "ÇOCUKLAR" YAZIYORDU

Maxar'ın paylaştığı uydu görüntülerinde, binanın önündeki ve arkasındaki kaldırımda, beyaz büyük harflerle Rusça "ÇOCUKLAR" yazıldığı görüldü.

Guardian'da yer alan habere göre, Donetsk Bölge İdaresi başkanı Pavlo Kyrylenko, hamile kadın ve çocukların havuza sığındığını belirterek, saldırıyı "tam bir terörizm" olarak nitelendirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırıya ilişkin "kalbimiz kırık" diyerek, şehrin kuşatmasını İkinci Dünya Savaşı'ndaki Leningrad kuşatmasına benzetti.