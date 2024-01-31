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        Haberler Magazin Mario Levi kimdir? Ünlü yazardan acı haber: Mario Levi öldü mü, kaç yaşındaydı, neden öldü?

        Ünlü yazar Mario Levi hayatını kaybetti! Mario Levi kimdir, kaç yaşındaydı?

        Ünlü yazar Mario Levi'den acı haber geldi. İstanbul aşığı olarak tanınan Mario Levi 66 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberinin ardından "Mario Levi kimdir, neden ve kaç yaşında öldü?" soruları gündem oldu. İşte, Levi'nin hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 16:54 Güncelleme: 31.01.2024 - 16:54
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        • 1

          Yazar, iletişim eğitmeni Mario Levi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Levi, kariyeri boyunca "İstanbul Bir Masaldı", "En Güzel Aşk Hikayemiz", "Bir Şehre Gidememek", "Lunapark Kapandı" ve "Size Pandispanya Yaptım" adlı kitapların da aralarında bulunduğu birçok esere imza attı. Peki, Mario Levi kimdir? İşte, hayatı...

        • 2

          MARIO LEVI HAYATINI KAYBETTİ

          Yazar ve iletişim eğitmeni Mario Levi 66 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Levi'nin vefat haberi Buart Art Sanat Atölyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Paylaşımda, "Canım hocamız, edebiyatımızın duygulu ve güçlü kalemi, eşsiz insan, bir tanemiz Mario Levi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Edebiyata, bizlere kattıkları için minnettarız. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        • 3

          MARIO LEVI KİMDİR?

          1957 yılında İstanbul'da doğan Mario Levi, 1975 yılında Saint Michel Fransız Lisesi'nden, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi'nden mezun oldu. İlk öyküsünü 1975 yılında yazan Levi, 1984 yılından sonra, Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Oksijen gibi birçok yayın organında yazılar kaleme aldı. İlk kitabı olan "Jacques Brel: Bir Yalnız Adam" ı 1986 yılında yayınlayan yazar, 1990 yılında ise, ilk öykü kitabı olan "Bir Şehre Gidememek" adlı kitabını yayınladı

        • 4

          İlk öykü kitabıyla o yılın Haldun Taner Öykü Ödülü’nü kazandı. 1991 yılında ikinci kitabı 'Madam Floridis Dönmeyebilir' adlı kitabıyla adında söz ettiren Levi ilk romanı 'En Güzel Aşk Hikayemiz' i 1992 yılında yazdı.1993'te başladığı "İstanbul Bir Masaldı" adlı kitabını 6 yılda bitirerek 1999 yılında yayınladı.

        • 5

          Levi, bu kitabıyla 2000 yılında Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazandı. 66 yaşında hayatını kaybeden yazar Mario Levi, yazarlığın yanı sıra, Fransızca öğretmenliği, ithalatçılık, gazetecilik, radyo programcılığı, reklam yazarlığı da yaptı. Yazı atölyelerinde yazı yaratımı dersleri de veren Levi'nin son kitabı "Bir Cümlelik Aşklar" ise, Nisan 2016'da okuyucusuyla buluştu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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