MARIO LEVI KİMDİR?

1957 yılında İstanbul'da doğan Mario Levi, 1975 yılında Saint Michel Fransız Lisesi'nden, 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız ve Roman Filolojisi'nden mezun oldu. İlk öyküsünü 1975 yılında yazan Levi, 1984 yılından sonra, Hokka dergisi, Şalom, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Dergi, Stüdyo İmge, Gösteri, Milliyet Sanat, Argos ve Oksijen gibi birçok yayın organında yazılar kaleme aldı. İlk kitabı olan "Jacques Brel: Bir Yalnız Adam" ı 1986 yılında yayınlayan yazar, 1990 yılında ise, ilk öykü kitabı olan "Bir Şehre Gidememek" adlı kitabını yayınladı