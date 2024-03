Marilyn Monroe kaç yaşında öldü? Marilyn Monroe kimdir, ne zaman, nerede, neden öldü?

Marilyn Monroe, 20. yüzyılın en ikonik figürlerinden biri olarak, sadece olağanüstü güzelliği ve oyunculuğuyla değil, aynı zamanda karmaşık kişisel hayatı ve esrarengiz ölümüyle de dikkat çeker. Hollywood'un altın çağında parlayan yıldız, film endüstrisinde kalıcı bir iz bırakmış ve pop kültüründe efsanevi bir simge haline gelmiştir. Ancak Monroe'nun hayatı, başarı ve şöhretin gölgesinde kalan zorluklar ve trajedilerle doluydu. Bu yazımızda, Marilyn Monroe'nun yaşamından, kariyerinden ve beklenmedik vefatına dair detaylara değineceğiz.

Marilyn Monroe Kimdir?

Marilyn Monroe, yirminci yüzyılın ikonlaşmış sinema yıldızlarından biri olarak, "sarışın bomba" rolleriyle komedi filmlerinde parladı ve seks simgesi olarak anıldı. Kısa süreli başrol kariyerine rağmen, 1962'deki ani vefatında, filmleri toplamda 200 milyon dolarlık (bugünkü değeriyle yaklaşık 2 milyar dolar) bir hasılata ulaşmıştı. Popüler kültürdeki yerini koruyan Monroe, hâlâ büyük bir hayran kitlesi tarafından sevgiyle anılmaktadır.

Los Angeles, California'da dünyaya gelen Monroe, çalkantılı bir çocukluk geçirdi; çoğunluğunu koruyucu aileler ve yetimhanelerde geçiren Monroe, genç yaşta evlendi. II. Dünya Savaşı sırasında bir fabrikada çalışırken, First Motion Picture Unit'ten bir fotoğrafçının dikkatini çekti ve pin-up model olarak kariyerine başladı. Bu, onu kısa süreli film sözleşmeleriyle Twentieth Century-Fox ve Columbia Pictures'ın kapısına götürdü. Ancak asıl çıkışını 1951'de Fox ile yeniden imzaladığı sözleşme ve sonrasında rol aldığı bir dizi filmle yaptı.

Monroe, 1953'te "Niagara", "Erkekler Sarışınları Sever" ve "Milyoner Avcıları" filmleriyle Hollywood'un en gözde yıldızlarından biri haline geldi. Özellikle "aptal sarışın" imajını pekiştiren bu komedi filmleriyle cinsel çekiciliğini ön plana çıkardı. Ancak Monroe, tipikleştirilmiş roller ve düşük ücretler nedeniyle stüdyo sistemiyle zaman zaman çatıştı.

Film, eleştirmenler ve izleyiciler tarafından dikkat çekici bulunmasına rağmen, yüksek beklentilerin altında kaldı ve gişede beklenen başarıyı yakalayamadı. "The Misfits", aynı zamanda hem Monroe hem de Gable için sinemadaki son perde oldu.

Şöhret basamaklarını başarıyla tırmanan sanatçı Monrore ile ilgili olarak merak edilen sorulardan biri de Marly Monroe neden öldü sorusudur. Marilyn Monroe'nun yaşam yolculuğunda önemli bir dönüm noktası, eşi Arthur Miller tarafından yazılan ve 1961'de beyaz perdeye taşınan "The Misfits" filmiyle geldi. Bu eserde, Monroe'nun hayranlık duyduğu sinema devi Clark Gable ile omuz omuza oynaması, onun için büyük bir onurdu. Ancak bu dönem, Monroe'nun kişisel savaşlarının da zirveye ulaştığı bir zaman dilimiydi. Sağlık sorunları, duygusal iniş çıkışlar ve bağımlılıklar, "The Misfits"in yapım sürecini karmaşık bir hale getirdi ve Monroe'nun sette yaşadığı zorluklar, çekimleri sık sık aksattı.

Özel hayatı, medyanın sürekli ilgisini çeken Monroe, Joe DiMaggio ve Arthur Miller gibi ünlü isimlerle evlilikler yapmış, ancak her iki evliliği de sonuçsuz kalmıştır. Monroe, yaşamı boyunca madde bağımlılığı, depresyon ve anksiyete ile mücadele etti. Kariyeri, büyüleyici yeteneği ve karmaşık özel hayatıyla Monroe, sinema tarihinin unutulmaz figürlerinden biri olarak hafızalarda yer etmiştir.

Monroe'nun "The Misfits" sonrası hayatı, bireysel mücadelelerle doluydu. Arthur Miller ile evliliğinin sona ermesi ve ardından yaşadığı derin depresyon, onu tedavi için Payne Whitney Psikiyatri Kliniği'ne götürdü. Sanat dünyasına dönüşü, "Something’s Got to Give" adlı komedi filmiyle oldu. Bu filmdeki çıplak sahne, Monroe'nun kariyerinde bir ilkti. Ancak sağlık sorunları ve özel hayatındaki karışıklıklar nedeniyle filmdeki katılımı istikrarsızdı ve 20th Century Fox tarafından projeden çıkarıldı. Monroe, Dean Martin'in desteğiyle projeye geri döndü, ancak film, Monroe'nun trajik ölümü nedeniyle tamamlanamadı.

Monroe, 5 Ağustos 1962'de, Los Angeles'taki evinde, genç yaşta bu dünyaya veda etti. Ölüm sebebi resmi olarak barbitürat zehirlenmesi olarak kaydedilse de, Monroe'nun vefatı çevresindeki şüpheler ve çelişkili tanıklıklar, zaman içinde pek çok komplo teorisine yol açtı. Monroe'nun hikayesi, büyüleyici yeteneği ve içsel savaşlarıyla, onu unutulmaz bir figür haline getirdi.

Joe DiMaggio'nun düzenlediği sade bir törenle, Monroe'nun cenazesi, Westwood Village Memorial Park Mezarlığı'nda toprağa verildi.