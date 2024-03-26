Amy Winehouse kaç yaşında öldü? Amy Winehouse kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

Amy Winehouse kaç yaşında öldü? Amy Winehouse kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

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Asıl adı Amy Jade Winehouse olan İngiliz sanatçı, yıllar önce Londra’daki evinde ölü olarak bulunmuştu. Soul, Caz ve RnB türkerinde yaptığı müziklerle herkesin gönlünde taht kuran Amy Winehouse ne zaman öldü? Detaylar için okumaya devam edin…

AMY WİNEHOUSE KİMDİR?

Aklınızdan “Amy Winehouse kimdir?” sorusu geçiyor olabilir. Amy Jade Winehouse, 14 Eylül 1983 tarihinde İngiltere’nin Londra kentinin Southgate kasabasında dünyaya gelmiştir. Janis Seaton ve Mitch Winehouse çiftinin ikinci çocuğu olarak doğan Winehouse, aslen Rus ve Polonya Yahudisi’dir. Babası taksici, annesi eczacı olan Amy’nin bir de Alex adında abisi olduğu bilinir.

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Amy Winehouse’un çocukluğu Southgate banliyösünde geçmiştir. Ailede, özellikle anne tarafı akrabalarında caz müzisyenleri olan Amy’nin babaannesi de şarkıcıydı. Annesi Janis de bir eczacı olmasına rağmen amatör bir caz müzisyeniydi. Ayrıca babası da ona çocukluğu boyunca Frank Sinatra şarkıları söylüyordu. Bunlar, Amy Winehouse’un müzik kariyerine atılan tohumların çocuk yaşlarda olduğunu gösterir.

BABAM BANA “YAPMA” DESİN DİYE YAPIYORUM

Amy Winehouse, alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla da bilinen bir sanatçıdır. Bir seferinde yapılan bir röportajda kendisine sorulan “Neden kendine zarar veriyorsun?” sorusuna verdiği cevap ile herkesi düşündürmüş ve şaşırtmıştır:

“Babam bana “Yapma!” desin diye yapıyorum.”

KARİYERİ NASIL BAŞLADI? Amy Winehouse, eğitim hayatına devam ederken aynı zamanda çocukluk arkadaşı ile birlikte Juliette Ashby ile “Sweet’n Sour” adını verdikleri bir grup kurmuştur. Bu rap grubunu kurduklarında yalnızca 10 yaşındadır. Grubun ömrü çok uzun sürmese de Winehouse için iyi bir başlangıçtır. 13 yaşında kendi gitarıyla besteler yapmaya başlayan sanatçı, 16 yaşındayken dünyanın en saygın korolarından biri olan National Youth Jazz Orchestra’da baş kadın vokal olarak yer almıştır. REKLAM 2003’te henüz 20 yaşındayken Tyler James sayesinde tanışmış olduğu Salaam Remi yapımcılığı aracılığıyla ilk albümünü piyasaya sürmüştür. Bu albümde çoğunlukla caz esintileri vardır ve albümün adı “Frank” tir. 20 Ekim 2003’te piyasaya sürülen Frank, çok büyük bir yankı uyandırmış ve kısa zamanda rekor dinlenme sayılarına ulaşmıştır. AMY WİNEHOUSE KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ? “Amy Winehouse kaç yaşında öldü?” sorusunun yanıtı 27’dir. Genç yaşta hayatını kaybeden Winehouse, 23 Temmuz 2011’de Londra’daki evinde ölü bulunmuştur. 26 Temmuz’da ailesi ve arkadaşlarının katılmış olduğu bir cenaze töreni sonrasında cansız bedeni Golders Green Crematorium’da yakılmıştır.

AMY WİNEHOUSE NEDEN ÖLDÜ? Birden bire basına skandal olarak düşen ölüm haberinin ardından hâlâ birçok kişi “Amy Winehouse neden öldü? sorusunu soruyor. Hayatı boyunca uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele eden Amy Winehouse’ın ölümünün arkasında alkol zehirlenmesi var. Ancak bu konuda teori ve skandallar da merak ediliyor. REKLAM AMY WİNEHOUSE ÖZEL HAYATI 2003 Ocak ayında Winehouse’ın hayatında dönüm noktası gerçekleşir ve ileride eşi olacak Fielder-Civil ile bir barda tanışır. Amy’nin babası, kızının uyuşturucu bağımlılığı için Fielder-Civil'i tek sebep gösteren isimlerden biridir. Ayrıca çift, ileriki yıllarda uyuşturucu ve şiddetle sürekli olarak gündeme oturan aşklarıyla anılmıştır. 2007 ve 2009 yılları arasında evli kalan çift, 2009 yılında evliliğini sonlandırmıştır. ÖLÜMÜNDEN SONRA Genç yaşına rağmen görece uzun bir kariyer yaşayan sanatçının ölümünden sonra babası “Amy Winehouse Vakfı”nı kurmuş ve kendini uyuşturucu bağımlılarına yardım etmeye adamıştır. Ayrıca babası 26 Haziran 2012’de kızının hayatını kendi bakış açısından anlattığı “Kızım Amy” kitabını piyasaya sürmüştür. Aralık 2011’de “Lioness: Hidden Treasures” isimli bir albüm çıkarılmış ve tüm kayıt ve demoları bir araya getirilmiştir. REKLAM AMY WİNEHOUSE DİSKOGRAFİSİ 27 yaşında hayata veda eden Winehouse, kısa müzik kariyerine 2 albüm ve 10 single sığdırmıştır. Bunlar; 2003- Frank

2006- Back to Black

2011- Lioness: Hidden Treasures (ölümünden sonra çıktı) İşte sanatçıya ait tekliler; 2003- Stronger Than Me

2004- Take the Box

2004- In My Bed

2004- You Sent Me Flying

2004- Fuck Me Pumps

2004- Help Yourself

2006- Rehab

2007- You Know I’m No Good

2007- Back to Black

2007- Tears Dry on Their Own

2007- Love is a Losing Game

2008- Just Friends İbn-i Sina kimdir?