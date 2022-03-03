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Marilyn Manson'dan eski nişanlısı Evan Rachel Wood'a dava!

'Taciz' iddialarıyla gündeme gelen müzisyen Marilyn Manson, bu suçlamaları kendisine yönelten eski nişanlısı oyuncu Evan Rachel Wood'a dava açtı

03.03.2022 - 17:47 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu Evan Rachel Wood, gerçek adı "Brian Hugh Warner" olan eski nişanlısı Marilyn Manson'ın kendisini taciz ettiğini, bu yıl sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile duyurmuştu. Ünlü şarkıcı ve oyuncunun aralarındaki savaş sürüyor. 

  • Wood'a karşı harekete geçen 53 yaşındaki Manson, "toplum içinde tacizci olarak damgaladığı" için eski nişanlısı aleyhine dava açtı.

  • "KLİP ÇEKİMİNDE TECAVÜZ ETTİ"

    Evan Rachel Wood, geçtiğimiz haftalarda üç yıl aşk yaşadığı Marilyn Manson'ın 2007'de çıkardığı 'Heart-Shaped Glasses' şarkısının klip çekimi sırasında kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti.

    Sundance'ta gösterilen 'Phoenix Rising' adlı belgeselde konuşan Wood, video çekiminin planlandığı gibi gitmediğini söyleyerek, "Klip için simüle edilmiş bir seks sahnesi planlamıştık. Ancak kameralar çalışmaya başlar başlamaz benimle gerçekten birlikte olmaya başladı. Bu asla rıza gösterdiğim bir şey değildi." demişti.

  • EVİNİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

    Konu ile ilgili mahkeme süreci devam ederken Manson ile ilgili bir diğer iddia, Wood’u, sekiz yaşındaki oğluna tecavüz etmekle tehdit etmesi yönündeydi.

    Çıkan haberlerde, ünlü şarkıcının tehditlerinin, Evan Rachel Wood’un Los Angeles’taki evinin etrafında güvenlik önlemleri almasına neden olduğu yönündeydi. Wood’un evini kurşun geçirmez pencelerle yenilediği, çelik kapı ve güvenlik çiti kurduğu belirtilmişti.

  • "AİLEME ZARAR VERMESİNDEN KORKUYORUM"

    Mahkeme belgelerinde Wood'un "Onun yüzünden korkunç fiziksel ve duygusal travmalar yaşadım. Aleyhine ifade verdiğim için bana, oğluma ve ailemin diğer üyelerine zarar vererek benden intikam almasından korkuyorum." sözleri yer almıştı.

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