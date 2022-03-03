EVİNİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Konu ile ilgili mahkeme süreci devam ederken Manson ile ilgili bir diğer iddia, Wood’u, sekiz yaşındaki oğluna tecavüz etmekle tehdit etmesi yönündeydi.

Çıkan haberlerde, ünlü şarkıcının tehditlerinin, Evan Rachel Wood’un Los Angeles’taki evinin etrafında güvenlik önlemleri almasına neden olduğu yönündeydi. Wood’un evini kurşun geçirmez pencelerle yenilediği, çelik kapı ve güvenlik çiti kurduğu belirtilmişti.