Marie Helvin, boşandıktan sonra da Mark Shand ile bir birliktelik yaşadı. Fakat bu ilişki de çok uzun sürmedi.

Helvin, "Çok tatlı, kibar, sevgi dolu bir insandı." diye tanımladığı Mark Shand ile ayrılığı konusunda ise, "O zamanlar aptaldım ve onun ne kadar iyi biri olduğunu fark edemedim." demişti.