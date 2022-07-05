Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Marie Helvin: Markette kasiyerlik yapmayı düşünüyorum! - Magazin haberleri

Marie Helvin: Markette kasiyerlik yapmayı düşünüyorum!

Bir dönemin ünlü modeli Marie Helvin, Covid-19 pandemisi sebebiyle ekonomik zarara uğradığını açıkladı. Helvin, "Bütün birikimimi tükettim. Ne yapacağımı bilmiyorum... Bir markette kasiyer olarak çalışmak için başvuruda bulunmayı bile düşünüyorum." dedi

05.07.2022 - 12:35 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 1980'lerde en parlak dönemini yaşayan model Marie Helvin, itirafta bulundu. Helvin, şimdilerde varını yoğunu tükettiğini ve son çare olarak evine dönmeyi bile düşündüğünü açıkladı.

    Daily Mail'de yer alan habere göre; 69 yaşındaki Marie Helvin, pandemi süresince yani son iki yıldır bütün birikimini harcadığını ve şimdi ne yapacağını bilmediğini söyledi.

  • "KASİYERLİK YAPMAYI PLANLIYORUM"

    Hakkında bilinmeyenleri anlatan Helvin, "Planım gerekirse Hawai'ye gidip, orada bir markette kasiyer olarak çalışmak! Bunu da ciddi bir şekilde düşünüyorum..." dedi.

    "Amerika'da iş bulma konusunda yaş sınırı yoktur." ifadelerini kullanan Marie Helvin, "Mesela orada 80 yaşında biri bile gidip, bir markette kasiyer olarak çalışabilir. Ben de eğer Hawai'ye dönersem ve ihtiyaç duyarsam gidip, bir markette kasiyerlik yapabilirim." şeklinde konuştu.

  • 10 YILLIK EVLİLİK BİTTİ

    Helvin, kariyerinin zirvede olduğu yıllarda fotoğrafçı David Beiley ile evlendi. 1985 yılında biten 10 yıllık ilişkisini sonlandırdığında da eski kocasından 100 bin sterlinlik bir tazminat aldı.

    Ondan sonra bir daha hiç evlenmeyen fakat yaşı ilerledikçe bu kararından pek de memnun olmadığını ifade eden Helvin, "Yaşlandıkça biraz maddi yardım almak, yaşlanmanın masraflarını paylaşabilmek güzel olurdu." ifadelerini kullandı.

  • Marie Helvin, boşandıktan sonra da Mark Shand ile bir birliktelik yaşadı. Fakat bu ilişki de çok uzun sürmedi.

    Helvin, "Çok tatlı, kibar, sevgi dolu bir insandı." diye tanımladığı Mark Shand ile ayrılığı konusunda ise, "O zamanlar aptaldım ve onun ne kadar iyi biri olduğunu fark edemedim." demişti.

  • ANNESİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

    Ayrıca Marie Helvin, gençlik döneminde de güzelliğiyle dikkat çekiyordu. Yıllar sonra bunun doğal olmadığını da açıklayan Helvin, yılda iki kez botoks yaptırdığını ve başka estetik uygulamalardan da yararlandığını anlatmıştı.

    Estetik operasyonun kişisel bir tercih olduğunu belirten Marie Helvin, annesini de bu konuda örnek göstermişti.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.