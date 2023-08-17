UEFA Avrupa Konferans Ligi Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İlk maçta Slovenya ekibine karşı üstün bir oyunla sahadan 3-1'lik skorla ayrılan Fenerbahçe, rövanş maçında rakibini eleyip bir üst tur için sahaya çıkıyor. Peki, "UEFA Avrupa Konferans Ligi Maribor - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Maribor - Fenerbahçe tarihi ve saati...