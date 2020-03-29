29 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, ülke basınına flaş açıklamalar yaptı. Liglerin ertelenmesini yorumlayan tecrübeli futbolcu, transfer konularında da önemli ifadeler kullandı:
"ERTELEME ZAMAN ALDI"
"Türkiye'deki yetkililerin ligleri erteleme kararı alması biraz zaman aldı. Türkiye, en geç ligleri tatil eden ülkelerden biri. Geçen haftaya kadar maçlar oynanıyordu. Bizim pazar günü için bir maçımız vardı tüm oyuncular, teknik heyet ve yönetimle bir araya gelerek, sahaya çıkmama kararı almıştı. Çünkü Türkiye'de liglerin devam edeceğini sanıyorduk."
"BREZİLYA'YA DÖNMEK İSTİYORUM AMA..."
"Brezilya'ya dönmek istiyorum ancak şu anda böyle bir şansım yok. Bordeaux'da oynadığım dönemden Fransa'da arkadaşlarım var ve onlar kulübün kendilerine Brezilya'ya dönmek, Fransa'da kalmak arasında istedikleri tercihi yapma şansını verdiğini söylüyor. İspanya'da da öyle. Ancak Türkiye'de maçları durdurmaları zaman aldığı gibi, maçlar da seyircisiz oynandı ve ne zaman döneceği de belirsiz. Bu yüzden böyle bir şansım yok."
"TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEM LAZIM"
"Fluminense çok sevdiğim ve bağlı olduğum bir kulüp. 3 yıl orada oynadım. Teklifleri değerlendirmem lazım. Temmuz ayına kadar sözleşmem var. Bugün, Tanrı'ya şükürler olsun ki finansal durum benim önceliğim değil. Yaşamak için güzel bir yer arıyorum, kızım ve ailem için güzel bir yer arıyorum. Rio de Janeiro'yu biliyorum, 3 yıl orada yaşadım, harika bir şehir. Gelecek tüm tekliflere açığım."
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