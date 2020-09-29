Carey, satırlarında evliliğinde yaşadığı cehennemin diğer tarafında güzel bir şeyler olabileceğine dair bir umut verdiğini de anlattı.

Şarkıcı, bu ilişki her ne kadar çok uzun sürmese de kitabında Derek Jetter'a, kendisini eşinden kurtardığı için teşekkür etti.