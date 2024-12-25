Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Mariah Carey, ünlü Noel şarkısıyla yine rekor kırdı - magazin haberleri

        Mariah Carey ünlü Noel şarkısıyla yine rekor kırdı

        Her yıl en çok dinlenen Noel şarkısı olan 'All I Want for Christmas Is You' ile dinlenme rekorları kıran Mariah Carey, bu yıl da rekorunu tazeleyerek 'Noel kraliçesi' ünvanını korudu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 12:18 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Noel kraliçesi' rekor kırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mariah Carey'nin daha fazla 'Noel Kraliçesi' itibarına ihtiyacı yok ama Billboard yine de ona hakkını veriyor. Carey'nin ünlü Noel şarkısı bir rekoru daha kırdı. 'All I Want for Christmas Is You' adlı şarkı, Hot 100 listesinde üst üste üç haftadır zirvede oturuyor. Bu da şarkının ilk çıktığı 1994'ten bu yana toplam 17 hafta bir numarada kalması anlamına geliyor.

        Mariah Carey, Billboard'un bu yeni rekorunu duyurmasını Instagram hesabında "Bu inanılmaz! Bunu asla, asla, asla, asla hafife almayacağım" mesajıyla paylaştı.

        Mariah Carey'nin daha önce en uzun süre bir numarada kalan şarkısı, 1995'te çıkardığı, Boyz II Men ile birlikte söylediği 'One Sweet Day' parçasıydı.

        'All I Want for Christmas Is You' adlı şarkı, iki hafta daha bir numarada kalırsa, şimdiye kadarki en uzun süre bir numarada kalan şarkıyla eşitlenecek. Bu rekor şu anda Lil Nas X'in 'Old Town Road' ve Shaboozey'in 'A Bar Song (Tipsy)' adlı şarkılarına ait.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mariah Carey
        #noel şarkısı
        #All I Want For Christmas Is You

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Danimarka savunma bütçesini artırıyor
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 3 yaralının durumu ağır!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        "Adam yok"
        "Adam yok"
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Habertürk Anasayfa