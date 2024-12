Mariah Carey ünlü Noel şarkısıyla yine rekor kırdı

Mariah Carey'nin daha fazla 'Noel Kraliçesi' itibarına ihtiyacı yok ama Billboard yine de ona hakkını veriyor. Carey'nin ünlü Noel şarkısı bir rekoru daha kırdı. 'All I Want for Christmas Is You' adlı şarkı, Hot 100 listesinde üst üste üç haftadır zirvede oturuyor. Bu da şarkının ilk çıktığı 1994'ten bu yana toplam 17 hafta bir numarada kalması anlamına geliyor.

Mariah Carey, Billboard'un bu yeni rekorunu duyurmasını Instagram hesabında "Bu inanılmaz! Bunu asla, asla, asla, asla hafife almayacağım" mesajıyla paylaştı. Mariah Carey'nin daha önce en uzun süre bir numarada kalan şarkısı, 1995'te çıkardığı, Boyz II Men ile birlikte söylediği 'One Sweet Day' parçasıydı. 'All I Want for Christmas Is You' adlı şarkı, iki hafta daha bir numarada kalırsa, şimdiye kadarki en uzun süre bir numarada kalan şarkıyla eşitlenecek. Bu rekor şu anda Lil Nas X'in 'Old Town Road' ve Shaboozey'in 'A Bar Song (Tipsy)' adlı şarkılarına ait.