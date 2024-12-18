Mariah Carey, konserini seyretmeye gelen Rihanna'nın göğsüne imzasını attı

Mariah Carey, Brooklyn'deki Barclays Center'da Noel konseri verdi. Hayranlarının büyük ilgi gösterdiği konserin bir de sürpriz konuğu vardı.

Ünlü Barbadoslu yıldız Rihanna, seyirciler arasındaki yerini alarak konseri seyrederken, Mariah Carey'nin dikkatini çekti.

Rihanna'yı fark ederek sahneden inen Mariah Carey, 36 yaşındaki şarkıcının yanına gitti. 55 yaşındaki şarkıcı, Rihanna'nın isteğini kırmayarak kırmızı bir kalemle göğsüne imza attı.

O sırada mikrofonu eline alan Rihanna, seyircilere hitaben, "Mariah Carey şu anda göğsümü imzalıyor. Gerçekten ikonik bir an yaşanıyor" dedi ve seyircilerden coşkulu bir alkış aldı.

Mariah Carey'nin imza atması bitince Rihanna göğsünü gururla gösterdi ve "Şuna bakın" diyerek mutluluğunu paylaştı. Daha sonra iki ünlü şarkıcı birbirlerine sarıldı. O anın kaydedildiği videolar kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.