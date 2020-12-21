Maria ile Mustafa yeni bölüm fragmanı

Pazar günleri ATV'de izleyici ile buluşan Maria ile Mustafa, 16. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü geride bıraktı ve gözler şimdiden yeni bölüm fragmanına çevrildi...

MARIA İLE MUSTAFA 17. BÖLÜM FRAGMANI

MARIA İLE MUSTAFA 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Görkem’in kumpası neticesinde Candemirlerin şirketine ait tırlarda uyuşturucu bulunmuş, Candemir erkekleri gözaltına alınmıştır. Bu kumpastan kurtulmaya çalışan Candemir Ailesi, hiç beklemediği kötü bir sürprizle karşılaşır.

İtibarı zedelendiği için bu acıyla kalp krizi geçiren Kudret, hastaneden sağ salim çıkabilecek midir?

Mustafa, Görkem’den şüphelenmeye başlamış, iz sürmektedir. Tam Görkem’e ulaşacakken Görkem’in yeni planı ne olacaktır?

Maria, Görkem’i Nesrin’le beraber görür ve şüphelenmeye başlar. Ancak bu tanıklığın bedeli ağır olacaktır.