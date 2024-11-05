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        Haberler Dünyadan Margot Robbie ile bebeğinden ilk fotoğraf - magazin haberleri

        Margot Robbie'nin bebeğiyle ilk gezmesi

        İlk bebeğini dünyaya getiren Margot Robbie, eşi Tom Ackerley ve oğluyla gezerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:47
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          Margot Robbie, eşi Tom Ackerley ve yeni doğan bebekleriyle California'da yürüyüş yaparken fotoğraflandı.

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          Çiçeği burnunda anne Robbie, yeni doğan bebeği, eşi ve kayınvalidesiyle yan yana yürürken bir ara telefonla sohbet etmek için geride kaldı. Ünlü oyuncunun moralinin yerinde olduğu görüldü.

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          Margot Robbie ve ailesinin yürüyüşü yarım saat kadar sürdü. Aile, evlerine dönmeden önce kahve içmek için kısa bir mola verdi.

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          Başrolünde yer aldığı 'Barbie' filmiyle gişe rekorları kıran Margot Robbie'nin bebeğini 17 Ekim'de dünyaya getirdiği biliniyor. 34 yaşındaki Avustralyalı oyuncunun oğlu olduğu öğrenildi.

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          Hamilelik haberini başlarda gizli tutmaya çalışan Margot Robbie'nin temmuz ayında İtalya'nın Como Gölü bölgesinde tatildeyken, belirginleşen karnıyla fotoğrafları çekilince, bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Paparazzi fotoğraflarının ardından yakın çevresi, Robbie'nin hamileliğini doğrulamıştı.

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          Margot Robbie ile Tom Ackerley, 2013'te 2. Dünya Savaşı draması 'Aşk Uğruna'nın (Suite Française) setinde tanıştı. Filmde Ackerley yönetmen yardımcısıydı, Robbie de 'Celine Joseph' rolünü oynadı.

          Çift, Aralık 2016'da Avustralya'nın Byron Körfezi'nde özel bir törenle evlendi.

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