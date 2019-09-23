ABD deki Harvard \u00dcniversitesi nde yap\u0131lan bir \u00e7al\u0131\u015fmada trans ya\u011flar\u0131n kalp ve damar sa\u011fl\u0131\u011f\u0131\u00a0a\u00e7\u0131s\u0131ndan risk yaratabilece\u011fi a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Mutfak \u00dcr\u00fcnleri ve Margarin Sanayicileri Derne\u011fi (M\u00dcMSAD) \u00fcye firmalar\u0131, hi\u00e7bir yasal d\u00fczenleme veya k\u0131s\u0131tlama olmad\u0131\u011f\u0131 halde inisiyatif kullanarak trans ya\u011fs\u0131z \u00fcretim i\u00e7in harekete ge\u00e7ti. B\u0130L\u0130M D\u00dcNYASI TARAFINDAN TRANS YA\u011e YOK OLARAK KABUL ED\u0130L\u0130YOR Trans ya\u011flar\u0131n elimine edilmesinde T\u00fcrkiye nin, ABD\u2019den 11, Kanada\u2019dan 13 ve Avrupa Birli\u011fi\u2019nden ise tam 14 y\u0131l ileride oldu\u011funu kaydeden\u00a0Mutfak \u00dcr\u00fcnleri ve Margarin Sanayicileri Derne\u011fi (M\u00dcMSAD)\u00a0Genel Koordinat\u00f6r\u00fc Ebru Akda\u011f,\u00a0M\u00dcMSAD \u00fcyesi olan firmalar\u0131n margarinlerindeki trans ya\u011f seviyesini 12 y\u0131ld\u0131r y\u00fczde 1\u2019in alt\u0131nda tuttu\u011funu, bu seviyenin ise bilim d\u00fcnyas\u0131 taraf\u0131ndan \u201ctrans ya\u011f yok\u201d olarak kabul edildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\u00a0 ANKARA \u00dcN\u0130VERS\u0130TES\u0130 ARA\u015eTIRDI Ankara \u00dcniversitesi M\u00fchendislik Fak\u00fcltesi G\u0131da M\u00fchendisli\u011fi taraf\u0131ndan yap\u0131lan incelemede, piyasadan rastgele toplanm\u0131\u015f margarinlerde trans ya\u011f seviyesinin y\u00fczde 1 limitinin de alt\u0131nda (y\u00fczde 0,18-0,76) oldu\u011fu tespit edildi.\u00a0 D\u00dcNYA SA\u011eLIK \u00d6RG\u00dcT\u00dc T\u00dcM \u00dcLKELERE \u00c7A\u011eRIDA BULUNDU T\u00fcrkiye nin bu anlamda d\u00fcnyaya \u00f6nc\u00fc oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen\u00a0Ebru Akda\u011f, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc (WHO) trans ya\u011flar\u0131n elimine edilmesi i\u00e7in t\u00fcm \u00fclkelere \u00e7a\u011fr\u0131da bulundu. 2023\u2019e kadar uygulanmas\u0131n\u0131 \u00f6nerdi\u011fi hedef limit y\u00fczde 2.\u00a0T\u00fcrkiye\u2019de ise ula\u015f\u0131labilecek en iyi seviye WHO taraf\u0131ndan konulan hedefin yar\u0131s\u0131 olan y\u00fczde 1 e bu hedef i\u00e7in konulandan 16 y\u0131l \u00f6nce yakaland\u0131. \u00a0 TRANS YA\u011e YOKTUR LOGOSUNA D\u0130KKAT! Trans ya\u011f yoktur logosunun 2008 y\u0131l\u0131ndan bu yana M\u00dcMSAD\u2019a tescilli oldu\u011funu kaydeden Akda\u011f, Bu sorumlulukla rastgele zamanlarda piyasadan rastgele toplanan margarinlerin trans ya\u011f seviyesi, M\u00dcMSAD taraf\u0131ndan akredite \u00fcniversite laboratuvarlar\u0131nda kontrol ettiriliyor diye konu\u015ftu.\u00a0 T\u00fcrkiye de y\u00fczde 1\u2019in alt\u0131nda olan \u00fcr\u00fcnlerde Trans ya\u011f yoktur logosu kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Akda\u011f, halk sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131s\u0131ndan Trans ya\u011f yoktur logolu \u00fcr\u00fcnler kullan\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\u00a0