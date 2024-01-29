Mardinli itfaiye eri kedi 'Enkaz'ı yanından ayırmıyor

Çakas, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri de Enkaz adını verdiğimiz kedi. Bu kediyi sahiplendim. Şu an kedimle beraber yaşıyorum. Onunla güzel vakit geçiriyoruz. Onu bir aile bireyi gibi kabul ettim. Çocuğum gibi onunla ilgileniyorum. Ona çok ilgi ve değer veriyorum. O da bu duyguları bana yansıtıyor. Bir rahatsızlık geçirdim.