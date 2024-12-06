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        Mardin'de geleneksel mutfak kültürü araştırmaları başladı

        Mardin'de geleneksel mutfak kültürü araştırmaları başladı. Tespit edilen yemeklerin belgeleme çalışmaları devam ederken, çalışmanın 2025 yılında tamamlanması planlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:43 Güncelleme: 06.12.2024 - 10:43
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        Mardin mutfak kültürü araştırmaları başladı
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        Kültür Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinler Genel Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce geleneksel Mardin mutfak kültürü konulu araştırma çalışmaları başlatıldı.

        Bu kapsamda, 28 Kasım-4 Aralık 2024 tarihleri arasında Mardin'de alan araştırması gerçekleştirildi.

        Çalışmada, Derik, Midyat, Savur ilçeleri ile il merkezinde yapılan araştırmalarda yemek, tatlı, içecek çeşitlerinde 70 ürün belgelendi. Tespit edilen 68 farklı yemeğin belgeleme çalışmaları devam ediyor.

        Alan çalışmasında yeni çeşitlerin ortaya çıkabileceği anlaşıldığından Dargeçit, Kızıltepe, Ömerli, Nusaybin, Mazıdağı ve Yeşilli ilçelerinde de ayrıca bir çalışmanın yapılmasının Mardin mutfağının zenginliğini ortaya koyacak.

        Bunların yanı sıra bölgede yetişen meyve, sebze, bitki, baharat çeşitleri ile mutfak araç gereçleri de belgelendi. Tüm çalışmanın titiz bir şekilde devam ettirilerek 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

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