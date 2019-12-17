İçerdiği vitaminler ve güçlü antioksidan özelliği sayesinde lahana, kalp hastalıklarından çeşitli kanser türlerine kadar birçok hastalığa şifa taşımasıyla biliniyor.

Bugünlerde pazar tezgahlarında sıkça bulunan ve besin değeri açısından oldukça yüksek olan lahana, turşu, çorba ve salata alternatifleri ile sofralardaki yerini alıyor.

Yapımı zahmetli olduğu halde sarmasıyla da gönüllere taht kuruyor. Hatay ve Mardin mutfağı lezzetlerini “Yıldızlı Tarifler” kitabında bir araya getiren yazar Yıldız Öz Samaha, kıymanın lezzetlendirdiği nar ekşili etli lahana sarması tarifinin püf noktalarını paylaşıyor.

Vücutta bulunan zararlı maddeleri atmaya yardımcı olan lahana, hücre yenilemesi özelliğiyle de tanınıyor. Bunun yanı sıra lahana, içerdiği vitaminler sayesinde birçok hastalığa da fayda sağlıyor. İçerdiği lif ve su sayesinde tokluk hissi yaratan lahana, et ve süt ürünlerindeki besin değerlerine sahip olmasıyla da önemli sebzeler arasında yer alıyor.

LAHANA NASIL TÜKETİLİR?

Lahanaların yapraklarından çiğ halde hazırlanan salatalar yapılabiliyor. Pişirerek hazırlamaksa içindeki gazı aktifleştirirken, daha rahat tüketilmesini sağlıyor. Karalahanadan mısır unu ve barbunyayla birleştirilerek yemek hazırlanırken, etle veya zeytinyağıyla buluşturulduğunda sarması da yapılabiliyor. Beyaz lahananın ise turşusu kurulurken, salata ve etli sarma seçenekleriyle sofralara taşınabiliyor.

CİLDİ GÜZELLEŞTİRİYOR

Lahana, birçok antioksidanı içermesiyle ve vücuttaki iltihabı azaltmasıyla biliniyor. Beyin fonksiyonlarına karşı koruyucu olması ve toksin atıcı özelliği de araştırmalarla destekleniyor. İçerdiği bileşenlerle kanser çeşitlerinin önlenmesine fayda sağlarken, yüksek C vitaminine sahip olmasıyla da bağışlık sistemini güçlendiriyor. Lahanada bulunan vitaminler ve antioksidanlarsa vücudun yaşlanma sürecini geciktirirken, cilt sağlığının güzelleşmesine de katkı sağlıyor.

LAHANA NASIL SAKLANIR?

Kasım ve aralık aylarında tarlalarda görülmeye başlayan lahananın, kar yağmadığı sürece kolayca yetiştirilen bir bitki olduğu biliniyor. Saklamadan önce temizlenmesi gereken lahananın, bütün veya dilimlenmiş halde sirkeli suda yıkanması öneriliyor. Yapraklarının kırılmadan buzlukta saklanması içinse yıkandıktan sonra haşlayarak poşetlenmesi gerekiyor.

MALZEMELER

1 adet beyaz ya da karalahana

300 gr bıçak kıyma

4 adet az yağlı kemik

1 çorba kaşığı domates salçası

1 su bardağı bulgur

1 adet kuru soğan

1 adet domates

1 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN

Yarım çay bardağı nar ekşisi

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kuru nane

Bir tutam tuz

LAHANA SARMASININ YAPILIŞI

Lahanalar sarılacak boyutta dileğe göre kesilir, sıcak suda haşlanır ve bir süzgeç içerisine alınır. İç harcını hazırlamak için derin bir kaba yıkanan bulgurlar koyulur. Sırasıyla baharatlar, salça, ince doğranmış maydanoz ve küçük küçük doğranmış domates eklenerek karıştırılır. Daha sonra yağ ve nar ekşisi eklenerek karıştırmaya devam edilir.

Suyu süzülmek için kenara alınan lahanalar, hazırlanan harç ile çok kalın olmayacak şekilde tek tek sarılır. Sarılan lahanalar tencereye konulmadan önce tencerenin alt kısmına kemikler dizilir. Daha sonra üzerine lahanalar sırasıyla yerleştirilir. Sarma işlemi bittikten sonra artan lahanalarla tencereye dizilen sarmaların üzeri örtülür.

ÜZERİ İÇİN

1 su bardağı suyun içerisinde salça eritilir ve içine küçük küçük doğranan sarımsaklar eklenir. Salçalı suyla karışan sarımsaklar, tenceredeki lahanaların üzerinde gezdirilir. Son olarak lahanaların tam hizasında olacak şekilde kaynar su ilave edilir. Sarmaların üzeri açılmaması için düz bir servis tabağı ile kapatılır. Tencere bir iki taşım kaynayana kadar harlı ateşte, tencere kaynadıktan sonraysa kısık ateşte yaklaşık 45 dakika kadar pişirilir. Nar ekşili lahana sarması piştikten sonra servise hazır hale getirilir.