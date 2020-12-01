Mardin'de yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 21 kişi yakalandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinin Akdoğan Mahallesi'nde 12'nci Piyade Hudut Bölük Komutanlığı ekiplerince Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 21 kişi tespit edildi.

Şehit Üsteğmen Fahrettin Çoban Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 21 kişi, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Gözaltına alınanların işlemleri sürüyor.